Conversazioni sul Mito | narrazione riflessione e teatro con Alessandra Pizzi

Il Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi presenta il secondo appuntamento di “Conversazioni sul Mito”, giovedì 15 gennaio alle ore 19:30. L’evento, ideato dalla regista Alessandra Pizzi, propone un ciclo che combina narrazione, riflessione e teatro per esplorare e riscoprire i miti fondamentali della cultura occidentale. Un’occasione per approfondire il patrimonio culturale in un contesto dedicato alla cultura e alla storia.

