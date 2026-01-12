Conversazioni sul Mito | narrazione riflessione e teatro con Alessandra Pizzi
Il Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi presenta il secondo appuntamento di “Conversazioni sul Mito”, giovedì 15 gennaio alle ore 19:30. L’evento, ideato dalla regista Alessandra Pizzi, propone un ciclo che combina narrazione, riflessione e teatro per esplorare e riscoprire i miti fondamentali della cultura occidentale. Un’occasione per approfondire il patrimonio culturale in un contesto dedicato alla cultura e alla storia.
BRINDISI - Il Museo Archeologico F. Ribezzo di Brindisi ospiterà Giovedì 15 gennaio alle ore 19:30, il secondo appuntamento del ciclo “Conversazioni sul Mito”, un progetto ideato e creato dalla regista Alessandra Pizzi, che intreccia narrazione, riflessione e teatro per riportare alla luce i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Conversazioni sul Mito”: due incontri al museo Ribezzo
Leggi anche: A teatro si torna a parlare ai ragazzi con "Liberatutti", una riflessione sul mondo dello sport e la ricerca del successo
Firenze Fuori. . “Tra mito e ordinario”, il Mad ospita Liu Yuxuan e Wang Yi di Vincenzo Esposito La collaborazione è storica e ci porta ad un nuovo momento di incontro tra MAD Murate Art District e Zhong Art International, impegnati nel ciclo di residenze diretto - facebook.com facebook
Oggi alle 18, alle Sale Apollinee, Tommaso Braccini presenta il suo libro "Fenice. Mito, rinascita, metamorfosi" ( @MarsilioEditori ) in dialogo con Elena Filini e con letture di Andrea Pennacchi. Ingresso libero x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.