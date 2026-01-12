Convegni pubblicazioni istituti culturali | al via le domande per i contributi pubblici

Sono aperte fino al 5 febbraio 2026 le procedure per la richiesta di contributi pubblici del Ministero della Cultura. Le domande riguardano il sostegno a convegni di studio, pubblicazioni di interesse culturale e contributi annuali agli istituti culturali. Questa iniziativa mira a favorire la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, offrendo supporto a progetti e attività di rilevante importanza nel settore.

Sono attive fino al 5 febbraio 2026 le procedure per la presentazione delle domande di contributo del Ministero della Cultura (MiC) a sostegno di convegni di studio, pubblicazioni di rilevante interesse culturale e contributi annuali agli istituti culturali. A comunicarlo è la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del MiC, che ha reso disponibili le modalità operative per l’accesso ai finanziamenti. Come presentare domanda. Le richieste di concessione dei contributi devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica ufficiale del Ministero della Cultura, disponibile al seguente indirizzo: https:istituticulturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Master executive 2025/26: 857 contributi per i dipendenti pubblici, domande entro il 18 novembre

Leggi anche: Contributi per parrucche oncologiche, la Regione: “Nessun ritardo nei bandi, pubblicazioni imminenti”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

MiC: al via domande per contributi convegni, pubblicazioni e istituti culturali; Museo Tattile Statale Omero: un 2025 da record tra arte, inclusione e internazionalizzazione.

Convegno Regione Lazio e ICOM 12 e 13 giugno 2025 "Il Museo Aperto" - Musei, Istituti culturali, Sistemi e Associazioni di persone con disabilità e loro caregivers si incontrano a Roma presso la sede della Regione Lazio Musei, Istituti similari e Sistemi ... regione.lazio.it

100 anni dal Nobel: tributo a Grazia Deledda ISRE organizza mostre, convegni e iniziative in Sardegna, Stoccolma e New York per celebrare il centenario del riconoscimento internazionale della scrittrice sarda. Un anno di celebrazioni per la scrittrice nuorese - facebook.com facebook