Convalidato l' arresto di Moretti La procura di Roma indaga per disastro colposo

Il tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana. La procura di Roma ha aperto un’indagine per disastro colposo in relazione alla tragedia di Capodanno, in cui sono morte 40 persone, tra cui sei italiani. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimenti giudiziari sulla responsabilità e le eventuali negligenze.

Il tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto di Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani. Come riporta una nota diffusa dallo stesso tribunale, la misura cautelare a carico del 49enne è stata confermata in considerazione “del pericolo di fuga”, contestata dalla Procura del Cantone Vallese. Intanto, nel primo pomeriggio di oggi, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha fatto sapere che le condizioni di uno dei 12 feriti ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano sono in sensibile miglioramento: “C'è un ragazzo di questo gruppo di giovani che si trova in condizioni migliori, si muove, si sposta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Convalidato l'arresto di Moretti. La procura di Roma indaga per disastro colposo Leggi anche: Roma, crolli alla Torre dei Conti: la Procura indaga per disastro colposo Leggi anche: Morto nella notte l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma: la procura indaga per omicidio e disastro colposo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti: Pericolo di fuga; Crans-Montana, Moretti esce dal carcere? Business e ombre, Maserati comprata col prestito covid; Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: per la procura c'è rischio di fuga; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti. La procura di Roma indaga per disastro colposo - Il tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- iltempo.it

#CransMontana Convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del Constellation. Per il tribunale c’è pericolo di fuga. Stamane la squadra di calcio Sion ha reso omaggio alle vittime del rogo. Le loro voci sui social di #Radio1. L’inviata Simona Decina. x.com

Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.