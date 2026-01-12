Continua il progetto scolastico di potenziamento a Feletto
Il progetto “Investire nel futuro. Potenziamento scolastico e inclusione” proseguirà anche nell’anno scolastico 2025/2026 a Feletto. L’iniziativa mira a offrire opportunità di crescita e supporto a tutti gli studenti, promuovendo un ambiente scolastico più equo e accessibile. La continuità di questo progetto rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità dell’istruzione e favorire l’inclusione educativa nel territorio.
Continuerà anche nell’anno scolastico 20252026 il progetto “Investire nel futuro. Potenziamento scolastico e inclusione per una Scuola primaria equa e di qualità”. L’iniziativa, avviata dall’Aps Klaris nel 2023 e riproposta successivamente, consiste in un percorso di supporto scolastico a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
