Conte salva la Serie A | la dichiarazione scudetto del Napoli contro l’Inter che continua a non vincere gli scontri diretti

In un contesto di grande equilibrio in Serie A, la vittoria di Conte ha contribuito a mantenere vive le speranze del Napoli e del Milan nella corsa scudetto. La sfida tra Napoli e Inter, con quest’ultima che continua a farsi attendere nel successo negli scontri diretti, rappresenta un momento chiave della stagione. La lotta per il titolo resta aperta, con poche distanze tra le principali contendenti e molti aspetti ancora da definire.

Diciamoci la verità: ieri sera tutta Italia ha tifato Napoli. Se l’Inter vincendo fosse andata a +5 sul Milan e addirittura a +7 sul Napoli, il campionato non è che sarebbe già finito a gennaio, ma quasi. Non è successo per merito del solito Antonio Conte, più che per colpa della solita Inter. La sfida scudetto ci consegna un risultato giusto, che lascia tutto in bilico. Una partita spettacolare, giocata finalmente su ritmi internazionali, anche grazie all’ottima direzione di Doveri (per una volta che gli arbitri non fanno danni gli va riconosciuto). E soprattutto una potente dichiarazione dei campioni d’Italia, che non hanno nessuna intenzione di abdicare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

