conte sa mettersi in discussione ha cambiato il gioco del napoli e ha valorizzato calciatori accantonati

Conte ha dimostrato di saper mettere in discussione le proprie scelte, contribuendo a rivoluzionare il gioco del Napoli e valorizzando calciatori precedentemente trascurati. In pochi giorni, la squadra ha offerto emozioni intense e ha confermato che, nel calcio come in ogni competizione di squadra, i fattori chiave sono tecnica, prestanza atletica e carattere. Questi elementi risultano fondamentali per ottenere risultati duraturi e significativi.

In appena otto giorni il Napoli ci ha regalato emozioni forti da ricordare e ha dimostrato, ancora una volta, che nel gioco del calcio, ma la riflessione si può estendere a qualsiasi competizione di squadra, i fattori vincenti sono la tecnica, la prestanza atletica e terzo, ma certo non ultimo, il carattere. Due partite, giocate e concluse con lo stesso risultato, hanno la stessa motivazione, anche se vissuta con stati d’animo complessamente opposti. Due incontri di caratura nettamente diversa con eventi abbastanza paragonabili. In Napoli -Verona si è passati da un passivo scoraggiante (due gol presi nel primo tempo) a cui ha fatto seguito una reazione veemente che portato soltanto a un pareggio bugiardo perché il suo andamento è stato falsato da errori arbitrali e interpretazioni discutibili da parte del Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

