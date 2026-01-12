Conte non parla Stellini | Non vogliamo parlare del rigore ma della reazione che abbiamo avuto dopo il calcio di rigore

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha commentato il pareggio della sua squadra, sottolineando come l'attenzione sia rivolta alla reazione post-rigore piuttosto che alla decisione arbitrale stessa. Dopo una settimana complessa, Stellini ha preferito non soffermarsi sugli episodi specifici, evidenziando l'importanza di concentrarsi sul rendimento e sulla crescita della squadra. Queste dichiarazioni riflettono l’approccio sobrio e equilibrato adottato dopo la partita.

Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio Sulla decisione del rigore? «Io passerei oltre, non mi soffermerei anche perché veniamo da una settimana complicata. Penserei alla reazione dopo il calcio di rigore che ci dà grande forza. Abbiamo una squadra che ha dimostrato di valere lo scudetto» La decisone ha fatto arrabbiare Conte che non è venuto oggi. Ha scambiato con lui qualche parola? «C’è grande soddisfazione per la reazione che c’è stata. Noi non abbiamo visto l’episodio e la reazione era per il gol subito. Non commentiamo l’episodio per non riavvolgere il nastro» Leggi anche: Inter-Napoli, Conte espulso calcia furioso un pallone urlando «vergogna, vergogna!» Perché Conte non è venuto? «Altre volte dopo un espulsione ha deciso in passato di non venire, speriamo che non succeda ancora» «Siamo in un ottimo momento dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte non parla. Stellini: «Non vogliamo parlare del rigore, ma della reazione che abbiamo avuto dopo il calcio di rigore» Leggi anche: Stellini a Dazn: «Meglio non parlare del rigore. C’è soddisfazione per la reazione avuta dalla squadra. Su Conte dico…» Leggi anche: Marotta a Dazn: «Rigore nato dall’assistente, ma Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stellini: "Grande reazione, prestazione ottima. Vogliamo rendere Hojlund più completo. Conte non parla? Vi spiego" - Christian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in campionato contro l'Inter. areanapoli.it

