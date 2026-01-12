Nella 20ª giornata del campionato 2025-26, si torna a parlare di comportamenti scorretti e di un torneo che rischia di perdere credibilità. Conte ha espresso con forza il suo dissenso, sottolineando le responsabilità di chi dovrebbe tutelare lo sport. È importante analizzare con calma e obiettività le dinamiche di questa stagione, evitando facili polemiche e concentrandosi su come migliorare il calcio italiano.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Uccidere il campionato. Il Sistema aveva deciso. Manda a dirigere il big match proprio lui. Il fratello tonto di Jack la Cayenne (lo ricordate quel comico che ingoiava una intera tazzina di caffè?). Doveri Daniele da Volterra. Arbitro stimatissimo col vezzo di andare in giro con lo zainetto Inter store. Guarda un po’. Al Napoli mancano cinque titolarissimi. L’ultimo a dare forfait è Ferribotte Neres, il più in forma. La partita è subito bellissima. Intensa, emozionante, tecnicamente di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha mille volte ragione a urlare “vergognatevi!”, altro che scandalizzarsi per la sua reazione

Leggi anche: Costacurta punge Conte: «La sua una comunicazione fine a se stessa, è lui a creare l’episodio con Lautaro. Chivu ha ragione quando dice quella cosa»

Leggi anche: De Laurentiis ha fatto quello che un presidente doveva fare, far capire che Antonio Conte ha la sua massima fiducia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, Chivu: «Noi vogliamo andare a +7, il Napoli a -1. Stimo Conte come allenatore»; Il Napoli mostra i muscoli a San Siro, acciuffa l’Inter per due volte con un super McTominay; Lo scontro diretto ha dimostrato che Inter e Napoli sono le migliori squadre della Serie A; SARRICONTE è l’ora dei maestri.

Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni - L'allenatore azzurro, espulso per proteste a San Siro al 71', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. msn.com