Conte espulso a San Siro | rischio due turni di stop

Durante la partita tra Napoli e Inter, l’allenatore azzurro, Conte, è stato espulso dall’arbitro Daniele Doveri nel finale di gara. Dopo aver protestato vivacemente contro il rigore assegnato ai nerazzurri, si è trovato costretto a seguire gli ultimi minuti dalla tribuna. L’episodio potrebbe comportare un’ulteriore sanzione, con un possibile stop di due turni.

Il tecnico del Napoli è stato espulso nel finale della sfida contro l'Inter dall'arbitro Daniele Doveri e ha seguito gli ultimi minuti dalla tribuna, lasciandosi andare a proteste durissime dopo il rigore concesso ai nerazzurri. Secondo quanto filtra dal referto, le frasi rivolte alla terna arbitrale – " Vergognatevi, vergognatevi tutti " – potrebbero costare caro. Per Antonio Conte si profila una squalifica di due giornate, legata al tono e alla reiterazione delle proteste. Se la linea dovesse essere confermata, l'allenatore del Napoli salterebbe le prossime gare di campionato contro Parma e Sassuolo.

