Conte dopo non ha parlato forse si è accorto di non avere tutte le ragioni

Dopo l’incontro, Conte non ha rilasciato dichiarazioni, forse consapevole di non avere tutte le ragioni. La partita a San Siro ha visto protagonisti vari, tra cui McTominay e il Napoli, che ha dimostrato carattere e determinazione. Mentre la squadra ha reagito bene sul campo, l’allenatore ha mostrato nervosismo, rendendo l’atmosfera ancora più complessa in un momento cruciale della stagione.

Antonio Conte protagonista a San Siro, ovviamente. Mai quanto McTominay, ovviamente. E mai quanto la squadra del Napoli che ha mostrato il carattere della grande squadra, che ha raddrizzato una partita molto complessa mentre il suo allenatore aveva ceduto ai nervi rendendosi autore di una sfuriata che francamente non ci saremmo aspettati in un momento così importante della stagione. Ma andiamo avanti. Così com'è andato avanti in avanti il Napoli sul campo che ha pareggiato per la seconda volta, ancora con McTominay su assist del tartassato Lang. Repubblica si sofferma anche sul post-partita, sulla decisione di Conte di non presentarsi davanti ai microfoni.

