Conte come Gasperini | paragone a sorpresa di Hojlund dopo Inter-Napoli

Dopo il pareggio con l’Inter, il Napoli guadagna un punto che rafforza la propria posizione in classifica. Tra le analisi post-match, Hojlund ha paragonato la sua prestazione a quella di Gasperini, sottolineando l’impegno e la determinazione mostrati in campo. La partita ha evidenziato le capacità della squadra di affrontare avversari di alto livello, consolidando la fiducia in vista delle prossime sfide.

Archiviato il pareggio di questa sera contro la capolista Inter, il Napoli ottiene un punto e tanta consapevolezza. Andata due volte sotto nel risultato, il club azzurro ha trovato entrambe le volte con Scott McTominay il lampo vincente per rimettere in equilibrio la sfida. Dopo la partita, Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole al termine della sfida. Hojlund nel post-partita: “Duello con Akanji stimolante. I primi mesi con Conte.”. Dopo il fischio finale della partita tra Inter e Napoli, Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la propria prestazione e il risultato che la sua squadra ha ottenuto a San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

Leggi anche: Infortunio Hojlund, problema in attacco per Conte! Il tecnico valuta le alternative per Napoli Inter: occhio all’ipotesi a sorpresa!

