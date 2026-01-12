Secondo un’indagine condotta da Copenhagen Economics per Shein, il 66% degli italiani considera il prezzo il fattore principale nell’acquisto di abbigliamento. Questa preferenza riguarda tutte le fasce di età e di reddito, riflettendo l'importanza del prezzo nel comportamento di consumo nel settore moda.

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Secondo la ricerca 'Value of e-commerce for Eu consumers', condotta da Copenhagen economics per Shein, il 66% dei consumatori italiani cita il prezzo tra i fattori determinanti nell'acquisto di abbigliamento, una tendenza che attraversa tutte le fasce di reddito ed età. Lo studio, basato su un sondaggio condotto su consumatori dell'Ue e italiani, evidenzia che la sensibilità al prezzo non è solo una necessità per chi ha redditi bassi (56% del campione) ma una scelta consapevole, anche per chi appartiene a fasce di reddito medio e medio-alto (44% del campione). La ricerca sottolinea, inoltre, che questa attenzione al prezzo è una tendenza che supera le generazioni: i giovani rappresentano solo il 27% del campione, mentre il 73% appartiene a fasce d'età mature, dimostrando che non si tratta di un comportamento esclusivamente giovanile, ma di una priorità diffusa tra i consumatori italiani, indipendentemente dall'età. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consumi, secondo un'indagine per il 66% degli italiani il prezzo è determinante nell'acquisto di abbigliamento

