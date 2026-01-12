Confagricoltura Arezzo | inaccettabile uno scambio tra Pac e Mercosur

Confagricoltura Arezzo esprime forte preoccupazione per lo scambio tra la Politica Agricola Comune e il trattato UE-Mercosur. Riteniamo fondamentale mantenere un equilibrio che tuteli gli interessi degli agricoltori italiani e europei, evitando decisioni che possano compromettere la sostenibilità e la qualità del settore agricolo. È importante affrontare con attenzione e responsabilità queste tematiche per preservare il patrimonio agricolo e le imprese locali.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Sulle questioni della Politica Agricola Comune e sul trattato UE - Mercosur in questi ultimi giorni si sono susseguite molte notizie. I due temi, che toccano da vicino il comparto agricolo, si sono trovati palesemente quanto inopportunamente collegati. Solo qualche giorno fa, infatti, la presidente Von Der Leyen ha annunciato nuove risorse per la futura Politica Agricola Comune, (ricordiamo che a luglio la Commissione Europea aveva proposto una Pac ridotta di oltre il 22%) ma al momento, a parte una lettera di intenti piuttosto generica, non appare ben chiaro come queste risorse potranno essere riservate agli agricoltori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confagricoltura Arezzo: inaccettabile uno scambio tra Pac e Mercosur Leggi anche: Scambio Pac-Mercosur, il ‘no’ di Confagricoltura: “Solo un contentino. Noi non ci stiamo” Leggi anche: I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Confagricoltura Arezzo: inaccettabile uno scambio tra Pac e Mercosur - L’accordo è penalizzante per molti comparti della nostra economia» ... lanazione.it

Confagricoltura Arezzo: da Commissione UE un attacco al futuro dell’agricoltura - «La proposta emersa nell’ambito della presentazione del ‘Quadro Finanziario Pluriennale europeo’ è un vero e proprio attacco alla stabilità della politica agricola comune che è stata fino ad oggi una ... lanazione.it

RASSEGNA STAMPA Corriere di Arezzo 2 gennaio 2026 DOMANI LA STAGIONE DEI SALDI - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.