Conerobus annuncia | Stiamo lavorando a una revisione strutturale del servizio in base alle nuove esigenze di mobilità
Conerobus comunica di essere al lavoro su una revisione strutturale del servizio, mirata a rispondere alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini. In risposta alle recenti segnalazioni del Comitato utenti Tpl Ancona, l’azienda si impegna a migliorare le condizioni di comfort e sicurezza a bordo, affrontando in particolare il problema dei seggiolini bagnati durante le piovute. Un passo importante per garantire un servizio più efficiente e attento alle esigenze degli utenti.
ANCONA – Italo D'Angelo, presidente di Conerobus, risponde al Comitato utenti Tpl Ancona che negli scorsi giorni aveva denunciato un problema specifico, vale a dire quello dei seggiolini bagnati e dunque inutilizzabili quando piove.«Conerobus – inizia così il comunicato di risposta - respinge.
