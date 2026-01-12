Condò | Fullkrug bella sorpresa Il valore di Jashari è misterioso Estupinan …

Da pianetamilan.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Paolo Condò ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, evidenziando alcune prestazioni chiave. Ha sottolineato come Fullkrug si sia distinto come una piacevole sorpresa, mentre il valore di Jashari rimane ancora incerto. Inoltre, ha analizzato l'importanza di Estupinan nel contesto della partita, offrendo un’analisi equilibrata e obiettiva delle prestazioni dei giocatori coinvolti.

Il giornalista Paolo Condò ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Il pensiero su Fullkrug, Estupinan e Jashari da 'Il Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cond242 fullkrug bella sorpresa il valore di jashari 232 misterioso estupinan 8230

© Pianetamilan.it - Condò: “Fullkrug bella sorpresa. Il valore di Jashari è misterioso. Estupinan …”

Leggi anche: Da oggetto misterioso a ‘pupillo’ di Conte: Lang è finalmente una bella sorpresa

Leggi anche: Ravezzani critica il mercato: “Estupinan è qualcosa che lascia terrorizzati. Jashari …”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.