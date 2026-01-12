Condò | Fullkrug bella sorpresa Il valore di Jashari è misterioso Estupinan …
Il giornalista Paolo Condò ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, evidenziando alcune prestazioni chiave. Ha sottolineato come Fullkrug si sia distinto come una piacevole sorpresa, mentre il valore di Jashari rimane ancora incerto. Inoltre, ha analizzato l'importanza di Estupinan nel contesto della partita, offrendo un’analisi equilibrata e obiettiva delle prestazioni dei giocatori coinvolti.
BREAKING NEWS: Sky Sport: Fullkrug will be on the bench against Cagliari. The German is a bit behind in terms of condition but it's not a physical issue, but a pace of game - facebook.com facebook
