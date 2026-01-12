Condanna definitiva per gambizzazione revisione accolta | nuovo processo

Un nuovo processo è stato disposto per un 29enne di Brindisi coinvolto in una gambizzazione avvenuta nel 2016 nel rione Sant'Elia. La revisione della condanna definitiva, già emessa insieme ad altri imputati, è stata accolta, aprendo la possibilità di un riesame più approfondito del caso. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha avuto ripercussioni sulla comunità locale.

Si svolgerà un nuovo processo a carico di un 29enne brindisino, che era stato condannato in via definitiva - insieme ad altri due imputati - per una gambizzazione avvenuta il 31 maggio 2016 nel rione Sant'Elia. La corte d'appello di Catanzaro (prima sezione penale, presidente: Giancarlo Bianchi). 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

