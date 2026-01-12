Concorso docenti PNRR3 voto minimo può attendere Quesiti contestati rallentano la procedura | la conferma

Il concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria si è svolto dal 1° al 5 dicembre 2025. Tuttavia, alcuni quesiti contestati stanno rallentando le procedure di conferma, portando a una possibile attesa per il voto minimo. La situazione richiede attenzione e chiarezza, mentre le fasi successive vengono valutate con attenzione per garantire trasparenza e correttezza nel processo di selezione.

Concorso docenti PNRR3: la prova scritta per la scuola secondaria è stata svolta tra il 1° e il 5 dicembre 2025. Il passaggio successivo avrebbe dovuto essere la pubblicazione del voto minimo per determinare l'ammissione alla prova orale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

