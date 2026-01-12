Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo IN AGGIORNAMENTO

Sono aperte le iscrizioni alle prove orali del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. Gli USR stanno pubblicando in tempo reale i voti minimi necessari per l’ammissione, aggiornando costantemente le informazioni. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di selezione, offrendo ai candidati una chiara indicazione dei requisiti richiesti per accedere alla prova orale. Restate aggiornati per eventuali novità e dettagli ufficiali.

