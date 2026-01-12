Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO

È stato annunciato l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Di seguito vengono riportate le lettere estratte, aggiornate per facilitare la preparazione dei candidati. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, con modalità e tempi da rispettare.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provvedendo.

