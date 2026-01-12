Concerti a sentimento 2026 i Vintage Violence in tour a Livorno | il 7 febrbraio live al The Cage

Da livornotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vintage Violence tornano dal vivo con il tour invernale

I Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale "Concerti a sentimento 2026", prodotto da Tube Music, che li vedrà protagonisti sui palchi di alcune delle venue rock più iconiche d’Italia. Milano, Roma, Bologna. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale al The Cage con Zen Circus, Gary Baldi Bros e Bobo Rondelli: le date dei concerti

Leggi anche: Nicolas cage e il spiderman live action previsto per il 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I Vintage Violence pubblicano l'EP A Sentimento e in partenza il 23.01 il tour |; I Vintage Violence pubblicano l’EP “A Sentimento”; VINTAGE VIOLENCE: nuovo singolo, EP e nuovo tour.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.