CON WINDTRE LA FAMIGLIA È SEMPRE CONNESSA

Con WINDTRE, la famiglia rimane sempre connessa. A Roma, il 12 gennaio 2026, viene presentata una nuova offerta dedicata a chi desidera un servizio affidabile e conveniente per condividere momenti di intrattenimento e comunicazione. Un’opportunità pensata per garantire qualità e semplicità, mantenendo la connessione stabile e accessibile a tutti i membri della famiglia.

Roma, 12 gennaio 2026 – WINDTRE inaugura il nuovo anno con un’offerta vantaggiosa, pensata per chi desidera vivere al meglio connessione e intrattenimento comodamente da casa. A raccontarlo è il nuovo spot WINDTRE, on air dall’11 gennaio, che mostra due clienti entrare in un WINDTRE Store alla ricerca della soluzione ideale per la navigazione e lo streaming domestici. Grazie alla professionalità e all’ascolto attento della WINDTRE Assistant, vengono guidati nella scelta della proposta più adatta: “Super Fibra”. Nei negozi WINDTRE, infatti, è già possibile attivare “Super Fibra”, l’offerta che permette di avere una connessione più veloce e stabile in tutta la tua casa con navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit, il nuovo modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Amazon Prime con film, serie tv del momento ed eventi sportivi live, a 24,99 euro al mese per i clienti WINDTRE mobile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

