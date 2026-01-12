Con Sorry Baby è nato il talento di Eva Victor

Scrivere, dirigere e recitare nel ruolo di protagonista. Tra scommessa ed egomania, quando capita di imbattersi in artisti che prendono un’iniziativa simile spesso si finisce nel nulla di fatto. Non è il caso di Eva Victor, classe 1994, negli Stati Uniti una delle star di questo momento e. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: È Victor il primo nato a Taranto del 2026

Leggi anche: La Filodrammatica "L'Antica Fraschetta" al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco a sostengo di Eva con Eva Onlus

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sorry, baby, la recensione: un film carezza dedicato a coloro che cercano di superare un trauma x.com

SORRY, BABY di Eva Victor, con Eva Victor e Naomi Ackie, è al cinema dal 15 gennaio. - facebook.com facebook