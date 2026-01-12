Il Consiglio Regionale del Veneto comunica con soddisfazione la liberazione di Alberto Trentini in Venezuela. Questa notizia rappresenta un momento di sollievo e di speranza per la comunità veneta. La decisione di condividere questa informazione riflette l’importanza di mantenere informati i cittadini su eventi significativi che coinvolgono i loro concittadini. La responsabilità editoriale è affidata al Consiglio Regionale del Veneto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO"

Leggi anche: Comunicato Stampa: Venezuela. Presidente Zaia:“Vicinanza alla comunità venezuelana in Veneto e ai Veneti in Venezuela."

Leggi anche: Venezuela, liberato il giornalista Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Comunicato Stampa: VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO; Morte di Anna Falcone. Presidente Zaia: “Un esempio di dignità e coerenza.; Zaia: vicinanza al Venezuela e appello per Alberto Trentini; Venezuela, Zaia: Sostenere ogni sforzo per il rilascio di Alberto Trentini. E Stefani chiama Tajani.

Comunicato Stampa: VENEZUELA. ZAIA:“LIBERATO ALBERTO TRENTINI. UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO" - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... iltempo.it