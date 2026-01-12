Comunicato Stampa | VENEZUELA ZAIA | LIBERATO ALBERTO TRENTINI UNA NOTIZIA MERAVIGLIOSA CHE RIEMPIE DI GIOIA IL VENETO
Il Consiglio Regionale del Veneto comunica con soddisfazione la liberazione di Alberto Trentini in Venezuela. Questa notizia rappresenta un momento di sollievo e di speranza per la comunità veneta. La decisione di condividere questa informazione riflette l’importanza di mantenere informati i cittadini su eventi significativi che coinvolgono i loro concittadini. La responsabilità editoriale è affidata al Consiglio Regionale del Veneto.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
