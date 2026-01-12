Comunicato Stampa | Venezuela Presidente Zaia | Liberato Alberto TrentiniUna notizia meravigliosa che riempie di gioia

Il Presidente Zaia ha annunciato con soddisfazione la liberazione di Alberto Trentini in Venezuela. Questa notizia rappresenta un passo importante per le persone coinvolte e per il contesto regionale, portando un senso di sollievo e speranza. La comunicazione è curata dal Consiglio Regionale del Veneto, che continuerà a seguire gli sviluppi dell’intera vicenda.

