Comune senza più un panificio perdita d' acqua blocca il sogno di Manuel | Non posso aprire l' attività

A Faeto, il sogno di Manuel di aprire un panificio si interrompe a causa di un'incidente: una perdita d'acqua ha causato danni tali da rendere impossibile l'apertura. Con la chiusura di due attività locali, il comune non dispone più di un panificio proprio, lasciando la comunità senza questo servizio essenziale. Questa situazione evidenzia le difficoltà che possono sorgere nel settore commerciale e l'importanza di interventi di prevenzione e supporto.

Da quando i titolari di due panifici hanno definitivamente abbassato le saracinesche delle loro attività, Faeto non ne ha più uno tutto suo. Difatti, da alcuni anni il pane arriva da Castelluccio Valmaggiore ed è possibile acquistarlo in un minimarket. Tuttavia, quando finisce, bisogna percorrere.

