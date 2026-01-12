Comolli protagonista del Business Of Football Summit | ci sarà anche un grande ex bianconero Le ultime novità
Comolli sarà uno dei protagonisti al Business Of Football Summit, evento dedicato alle dinamiche del calcio professionistico. Accanto a lui, sarà presente anche un noto ex calciatore della Juventus, contribuendo a offrire approfondimenti e analisi sul panorama calcistico attuale. L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire le tendenze e le strategie del settore, coinvolgendo esperti e figure di rilievo nel mondo del calcio e del business sportivo.
Comolli protagonista del Business Of Football Summit: oltre a lui ci sarà anche un grande ex bianconero. Vediamo insieme le ultime novità. La Juventus conferma la sua vocazione internazionale e si prepara a volare nel Regno Unito per un appuntamento istituzionale di primissimo piano. Torna infatti a Londra il FT Business of Football Summit, l’esclusiva manifestazione organizzata dal quotidiano britannico Financial Times, interamente dedicata all’industria del pallone e alle sue evoluzioni economiche. L’evento, intitolato per il 2026 “The global gathering of leaders in football and finance”, andrà in scena il prossimo 25-26 febbraio e vedrà il club torinese al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
