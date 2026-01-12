Comolli protagonista del Business Of Football Summit | ci sarà anche un grande ex bianconero Le ultime novità

Comolli sarà uno dei protagonisti al Business Of Football Summit, evento dedicato alle dinamiche del calcio professionistico. Accanto a lui, sarà presente anche un noto ex calciatore della Juventus, contribuendo a offrire approfondimenti e analisi sul panorama calcistico attuale. L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire le tendenze e le strategie del settore, coinvolgendo esperti e figure di rilievo nel mondo del calcio e del business sportivo.

