Commercio nel sito Unesco di Roma stop ai trasferimenti facili | servono qualità e standard elevati
Roma Capitale ha ottenuto una decisione importante dal Consiglio di Stato, rafforzando le misure di tutela del sito UNESCO e della Città storica. La sentenza stabilisce che nel commercio all’interno del sito devono essere rispettati elevati standard di qualità, scoraggiando trasferimenti facili e promuovendo un'attività più responsabile e coerente con il valore storico e culturale della zona.
Roma, 12 gennaio 2026 – Roma Capitale incassa una vittoria piena davanti al Consiglio di Stato sul terreno più delicato: la tutela del sito UNESCO e della Città storica dalle attività considerate non coerenti con il contesto. La pronuncia, definita “storica” in Campidoglio, conferma la tenuta amministrativa del regolamento capitolino e chiarisce che, nell’area UNESCO, trasferire un’attività non è un passaggio “automatico”: serviranno condizioni precise, legate a qualità, serietà dell’investimento, sicurezza, servizi e insonorizzazione. A darne comunicazione è stato Andrea Alemanni, presidente della Commissione Commercio, parlando di una “nuova pagina” nelle politiche del commercio a Roma: “È la conferma che il regolamento che abbiamo scritto, che riguarda anche le attività di laboratorio artigianale, oltre che efficace era anche corretto amministrativamente”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
