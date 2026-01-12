Commento al Vangelo di oggi 12 gennaio 2026 | Mc 1,14-20

Nel passo del Vangelo di oggi, Marco ci invita a riflettere sulla chiamata dei primi discepoli, un invito alla sequela e alla fiducia in Gesù. Meditiamo insieme su questo messaggio, lasciandoci guidare dalla Parola del Signore per affrontare la giornata con attenzione e serenità. Un momento di riflessione per approfondire il senso della chiamata e della presenza di Cristo nella nostra vita quotidiana.

Meditiamo il Vangelo del 12 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» Lunedì della prima settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,14-20 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella.

