Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee Tuzzolino eletto presidente

Il Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee ha eletto Giovanni Francesco Tuzzolino come nuovo presidente. Professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Palermo, Tuzzolino ricopre anche il ruolo di presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e fa parte del Consiglio regionale dei beni culturali. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela dell’arte e dell’architettura contemporanea in Italia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.