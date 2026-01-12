Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee Tuzzolino eletto presidente
Il Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee ha eletto Giovanni Francesco Tuzzolino come nuovo presidente. Professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Palermo, Tuzzolino ricopre anche il ruolo di presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e fa parte del Consiglio regionale dei beni culturali. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela dell’arte e dell’architettura contemporanea in Italia.
Giovanni Francesco Tuzzolino, professore ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato oggi eletto presidente del Comitato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: ITS ICT Campus, la prima riunione del Comitato Tecnico scientifico
Leggi anche: Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico
Arci Caccia perde i pezzi, l’ex presidente lascia il comitato tecnico-scientifico: “Legge della Lega dannosa e antiscientifica, va ostacolata” - L’associazione non si batte a sufficienza per contrastare la proposta di legge della Lega che mira a ... ilfattoquotidiano.it
Il Comitato Tecnico Economico Foraggero che opera in seno all'Accordo Interprofessionale per le Sementi Foraggere ha fissato a 480 euro al quintale il prezzo di liquidazione del seme di erba medica certificato per prodotto pulito, cioè con calo di lavorazione - facebook.com facebook
CHIANTI - Premio Letterario Chianti, ecco i candidati della 38esima edizione selezionati dal Comitato Tecnico. Sono 58 gli autori fra i quali verranno poi scelti i finalisti: fra questi, Roberto Saviano, Antonio Albanese. E il sancascianese Leonardo Giani. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.