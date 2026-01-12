Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee Tuzzolino eletto presidente

Da agrigentonotizie.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee ha eletto Giovanni Francesco Tuzzolino come nuovo presidente. Professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Palermo, Tuzzolino ricopre anche il ruolo di presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e fa parte del Consiglio regionale dei beni culturali. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la tutela dell’arte e dell’architettura contemporanea in Italia.

Giovanni Francesco Tuzzolino, professore ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato oggi eletto presidente del Comitato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: ITS ICT Campus, la prima riunione del Comitato Tecnico scientifico

Leggi anche: Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arci Caccia perde i pezzi, l’ex presidente lascia il comitato tecnico-scientifico: “Legge della Lega dannosa e antiscientifica, va ostacolata” - L’associazione non si batte a sufficienza per contrastare la proposta di legge della Lega che mira a ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.