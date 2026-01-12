Come sta Dumfries? Dal suo post social sembrerebbe… – FOTO

Denzel Dumfries sta affrontando con impegno il suo percorso di recupero dopo l’intervento alla caviglia subito il 16 dicembre. Dal suo ultimo post sui social, emerge un atteggiamento positivo e determinato, confermando la volontà di tornare presto in campo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione, ma l’atleta sembra procedere con costanza verso il pieno recupero.

Come sta Dumfries. Denzel Dumfries continua a lavorare sodo per il ritorno in campo dopo l’intervento alla caviglia subito il 16 dicembre scorso. L’esterno olandese dell’ Inter sta seguendo con attenzione il percorso di recupero, monitorato dallo staff medico del club, e mostra segni positivi di ripresa, nonostante l’assenza prolungata dai campi di gioco. Nella serata di oggi – lunedì 12 gennaio – Dumfries ha condiviso sui suoi profili social aggiornamenti sul suo stato di salute. Il laterale ha pubblicato una raccolta di immagini che documentano tutto il periodo trascorso dall’operazione, mostrando il percorso di riabilitazione passo dopo passo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

