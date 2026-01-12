Come si è arrivati alla liberazione di Trentini e Burlò

La recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò si inserisce nel quadro di un più ampio rilascio di prigionieri politici annunciato dal Venezuela la scorsa settimana. Questo evento rappresenta un passo importante nel miglioramento delle relazioni diplomatiche e nei processi di dialogo tra le parti coinvolte. La notizia conferma l’impegno del governo venezuelano nel favorire soluzioni pacifiche e rispettose dei diritti umani.

Alberto Trentini torna libero dopo 420 giorni in Venezuela: chi è il cooperante italiano - Alberto Trentini, chi è: la storia dell’operatore umanitario arrestato in Venezuela e tornato libero dopo 420 giorni. notizie.it

Come si è arrivati alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò: il rapporto con gli Usa, il ruolo della Chiesa - È già partito da Ciampino l’aereo di Stato per andare a prendere Alberto Trentini e Mario Burlò usciti dal carcere del Rodeo 1. roma.corriere.it

"Questa mattina verso le 4 sono arrivati nella nostra ambasciata. Ho parlato con entrambi, sono in buone condizioni", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su RTL 102.5, racconta la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, i due connazionali deten - facebook.com facebook

