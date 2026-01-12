Come si è arrivati alla liberazione di Trentini e Burlò
La recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò si inserisce nel quadro di un più ampio rilascio di prigionieri politici annunciato dal Venezuela la scorsa settimana. Questo evento rappresenta un passo importante nel miglioramento delle relazioni diplomatiche e nei processi di dialogo tra le parti coinvolte. La notizia conferma l’impegno del governo venezuelano nel favorire soluzioni pacifiche e rispettose dei diritti umani.
Gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati nell’ambito del rilascio di diversi prigionieri politici annunciato dal Venezuela la settimana scorsa. Trentini, cooperante della ong Humanity & Inclusion, era stato imprigionato a novembre del 2024 senza accuse formali. Anche Burlò, imprenditore di Torino al centro di alcuni processi in Italia per reati fiscali e finanziari, era stato arrestato nel 2024: durante una visita consolare in carcere, aveva detto di essere stato rinviato a giudizio per accuse di terrorismo. Ecco come si è arrivati alla doppia liberazione. L’ambasciatore: «Mesi di lavoro da parte di tante persone». 🔗 Leggi su Lettera43.it
