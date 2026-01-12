Come guardare Liverpool vs Barnsley | streaming live dettagli TV

Per seguire in diretta Liverpool vs Barnsley, è possibile optare per lo streaming live o consultare i dettagli sulla trasmissione TV. La partita si svolge all’Anfield, con la squadra dello Yorkshire che torna in scena per la prima volta dal trionfo in FA Cup del febbraio 2008. Consulta le piattaforme ufficiali per le opzioni di visione e le indicazioni sui canali televisivi disponibili.

Notizia fresca giunta in redazione: Guarda oggi Liverpool vs Barnsley mentre la squadra dello Yorkshire torna ad Anfield per la prima volta dalla famosa vittoria della FA Cup nel febbraio 2008. QuattroQuattroDue ti porta tutti i dettagli su live streaming e canali TV, ovunque tu sia nel mondo. Informazioni chiave Liverpool-Barnsley • Data: Lunedì 12 gennaio 2026 • Orario d’inizio: 19:45 GMT 14:45 ET • Luogo: Anfield, Liverpool • TV e streaming: TNT Sports Discovery+ (Regno Unito), ESPN+ (Stati Uniti), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni uno sconto del 70% su NordVPN Il Liverpool ha vinto l’ultima volta la FA Cup nel 2022, e sebbene gli allenatori successivi abbiano schierato squadre indebolite nella principale competizione di coppa inglese, si potrebbe pensare che avrebbero dovuto fare un altro tentativo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

