Come funzionerà lo sciopero dei Taxi a Como

Domani, martedì 13 gennaio, si svolgerà uno sciopero nazionale dei taxi, incluso quello a Como. Il Consorzio Tassisti Comaschi aderisce alla protesta per evidenziare l'importanza di un servizio pubblico regolato, trasparente e a tutela dei cittadini. La mobilitazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulle criticità e sulle esigenze del settore, garantendo un servizio di qualità e sicurezza per tutti gli utenti.

🔗 Leggi su Quicomo.it

Taxi, sciopero di 24 ore domani 13 gennaio: orari e cosa sapere - Ma le agitazioni riguardano anche numerose aziende del trasporto pubblico locale che incroceranno le braccia i ... tg24.sky.it

Il caso degli istituti scolastici nella Marca con il riscaldamento che non funziona. Palestra gelida, è sciopero al Palladio. Problemi anche alle don Milani a Treviso. Domenica task force in campo per preparare le scuole - facebook.com facebook

