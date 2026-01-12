Come funzionerà lo sciopero dei Taxi a Como

Domani, martedì 13 gennaio, si svolgerà uno sciopero nazionale dei taxi, incluso quello a Como. Il Consorzio Tassisti Comaschi aderisce alla protesta per evidenziare l'importanza di un servizio pubblico regolato, trasparente e a tutela dei cittadini. La mobilitazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulle criticità e sulle esigenze del settore, garantendo un servizio di qualità e sicurezza per tutti gli utenti.

Domani, martedì 13 gennaio, è in programma lo sciopero nazionale dei taxi. Anche a Como il Consorzio Tassisti Comaschi condivide pienamente le motivazioni della protesta, che nasce per difendere il servizio taxi come servizio pubblico regolato, trasparente e a tutela dei cittadini.Lo sciopero non. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

