Come funzionano le colonie e quali animali ci vivono | quando individui diversi formano un corpo solo
Le colonie animali sono insiemi di individui che collaborano creando un’organizzazione unificata. Dalle colonie di coralli e invertebrati, che costituiscono un unico organismo, ai gruppi di insetti e a pochi mammiferi eusociali, come le termiti, queste comunità mostrano come più individui possano agire come un singolo super-organismo, condividendo risorse e funzioni essenziali per la sopravvivenza.
Cos’è una colonia animale e come funziona: dai coralli e altri invertebrati che formano un unico corpo agli insetti e ai rari mammiferi eusociali che si comportano come un super-organismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quali sono i segnali che il nostro corpo ci dà quando una relazione non sta andando bene
Leggi anche: Salute mentale, quando le terapie non funzionano: perché la resistenza ai trattamenti non è un fallimento (e che cosa ci dice la psichiatria moderna)
Come funzionano le colonie e quali animali ci vivono: quando individui diversi formano un corpo solo - Cos’è una colonia animale e come funziona: dai coralli e altri invertebrati che formano un unico corpo agli insetti e ai rari mammiferi eusociali che ... fanpage.it
CANADA SELVAGGIO – Terra di climi estremi e animali straordinari
Cari miciofili,oggi giornata caratterizzata da un vento freddo e forte,sono rientrata congelata dal giro colonie,immagino loro,poveri cuoricini Oggi tutti affamati e ci credo,come potete vedere dal pappacat si attaccano anche alle crocchette,Funghetta e Millyna l - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.