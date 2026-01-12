Come funzionano le colonie e quali animali ci vivono | quando individui diversi formano un corpo solo

Le colonie animali sono insiemi di individui che collaborano creando un’organizzazione unificata. Dalle colonie di coralli e invertebrati, che costituiscono un unico organismo, ai gruppi di insetti e a pochi mammiferi eusociali, come le termiti, queste comunità mostrano come più individui possano agire come un singolo super-organismo, condividendo risorse e funzioni essenziali per la sopravvivenza.

Cos’è una colonia animale e come funziona: dai coralli e altri invertebrati che formano un unico corpo agli insetti e ai rari mammiferi eusociali che si comportano come un super-organismo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

