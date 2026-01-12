Come è nata la chimica e come ci ha salvato dalla fame

La chimica moderna ha avuto origine dall'osservazione e dall’analisi dei materiali e dei processi naturali. La scoperta della sintesi dell’ammoniaca, attraverso il processo Haber-Bosch, rappresentò un punto di svolta, permettendo di aumentare la produzione di fertilizzanti e di affrontare le sfide alimentari globali. Questi progressi scientifici hanno contribuito a migliorare la sicurezza alimentare e a sostenere la crescita delle popolazioni mondiali.

