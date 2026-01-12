Come a Crans-Montana L’intervento choc della polizia italiana | scoperta agghiacciante

Un intervento della polizia italiana ha portato alla scoperta di un seminterrato trasformato in discoteca nel centro città, privo delle necessarie autorizzazioni e con gravi carenze di sicurezza. L’operazione ha evidenziato irregolarità significative, evidenziando la mancanza di controlli adeguati in ambienti potenzialmente pericolosi per i clienti e la comunità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.