Come a Crans-Montana L'intervento choc della polizia italiana | scoperta agghiacciante

Un intervento della polizia italiana ha portato alla scoperta di un seminterrato trasformato in discoteca nel centro città, privo delle necessarie autorizzazioni e con gravi carenze di sicurezza. L’operazione ha evidenziato irregolarità significative, evidenziando la mancanza di controlli adeguati in ambienti potenzialmente pericolosi per i clienti e la comunità.

Un seminterrato trasformato in discoteca, nel cuore della città, senza le autorizzazioni previste e con falle pesantissime sulla sicurezza. È quanto ha scoperto la polizia municipale durante un controllo in via Principe di Belmonte, in pieno centro a Palermo: il locale, già operativo con clienti all’interno, è stato posto sotto sequestro. Al momento del sopralluogo l’ambiente era usato come pubblico spettacolo e ospitava diversi avventori. Ma mancavano i requisiti essenziali: niente uscite di emergenza, nessun certificato di agibilità, assente la prescritta licenza del questore e anche la documentazione sulla prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

