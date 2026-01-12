Colti dal buio durante escursione salvati via mare

Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio 2026, due giovani francesi impegnati in un'escursione sul monte di Portofino sono rimasti intrappolati nel buio. Fortunatamente, sono stati salvati via mare grazie all'intervento delle forze di soccorso. L'episodio evidenzia l'importanza di pianificare attentamente le escursioni e di affidarsi a strutture di supporto in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio 2026 due ragazzi francesi, durante un'escursione sul monte di Portofino, sono stati colti dal buio e sono rimasti bloccati.Chiamati i soccorsi, la centrale operativa dei vigili del fuoco è riuscita a farsi comunicare le coordinate gps grazie al telefono.

