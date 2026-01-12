Colpo di mano del governo sulla Giustizia | i promotori in trincea contro il referendum a marzo

Il governo ha approvato un disegno di legge sui caregiver familiari, considerato un primo passo nel settore. Contestualmente, i promotori del referendum contro le riforme sulla Giustizia si preparano a contrastare le modifiche in vista della consultazione di marzo. La questione rimane complessa e in evoluzione, con diverse opinioni su impatti e obiettivi delle recenti iniziative legislative.

Ne riconosce la portata limitata anche il governo. Il disegno di legge sui caregiver familiari – approvato ieri dal Consiglio dei ministri – è "un primo tassello". Con criteri di accesso alle risorse davvero stringenti. Che creano una sorta di lotteria per chi potrà garantirsi il sussidio economico. Ridotto, come vedremo, a pochi spiccioli. "Attraverso un tavolo che ha lavorato per circa un anno, che ha visto più di 50 soggetti coinvolti dal punto di vista delle associazioni delle famiglie, dei ministeri, dei sindacati, dei referenti territoriali, abbiamo una proposta che non è la migliore per ognuno di loro, ma è la proposta con il punto di vista condiviso migliore per tutti.

