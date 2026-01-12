Analisi e aggiornamenti su Colonia-Bayern Monaco, partita valida per la stagione 2025-2026, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20:30 al RheinEnergie Stadion. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote, pronostici e le ultime novità, con uno sguardo alla forma attuale delle due squadre. Un confronto tra il neopromosso Colonia e il forte Bayern Monaco di Kompany, reduce da un avvio 2026 positivo.

È cominciato con un 8 a 1 il 2026 del Bayern Monaco di Kompany, che è oggi impegnato sul campo del neopromosso Colonia di Kwasniok. I Geissboecken sono per il momento abbastanza tranquilli in classifica: il pareggio contro l’Heidenheim ha tenuto alla larga un avversario nella lotta alla salvezza, e il vantaggio permette di dormire sonni tranquilli. Servirà sicuramente qualche vittoria in più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lo schiacciasassi bavarese di scena al RheinEnergie Stadion

Leggi anche: Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Lo schiacciasassi bavarese di scena al RheinEnergie Stadion

Leggi anche: Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Colonia-Bayern Monaco mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Colonia-Bayern Monaco mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Lo schiacciasassi bavarese di scena al RheinEnergie Stadion; Colonia-Bayern Monaco mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici.

Bundesliga 2025-2026: Colonia-Bayern Monaco, le probabili formazioni - Bayern Monaco nella 17ª giornata di Bundesliga 2025- sportal.it