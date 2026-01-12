Colligiana e Asta Taverne | una domenica da dimenticare Il Mazzola va sotto di due gol e poi raggiunge il pareggio

La partita tra Colligiana e Asta Taverne si è conclusa con un risultato inatteso, segnato da una rimonta del Mazzola. Dopo essere andati sotto di due gol, i giocatori sono riusciti a raggiungere il pareggio, offrendo uno spettacolo di determinazione e impegno. Di seguito i dettagli della formazione e i momenti salienti dell'incontro.

