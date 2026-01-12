Colligiana e Asta Taverne | una domenica da dimenticare Il Mazzola va sotto di due gol e poi raggiunge il pareggio
La partita tra Colligiana e Asta Taverne si è conclusa con un risultato inatteso, segnato da una rimonta del Mazzola. Dopo essere andati sotto di due gol, i giocatori sono riusciti a raggiungere il pareggio, offrendo uno spettacolo di determinazione e impegno. Di seguito i dettagli della formazione e i momenti salienti dell'incontro.
LANCIOTTO CAMPI 2 MAZZOLA 2 LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Sellaroli (64’ Moretti), Lastrucci (90’ Cecchi N.), Galli, Cecchi D., Afelba, Preci, Silli, Pisco, Robi (81’ Borghini), Bigazzi. Panchina: Hila F., Sapienza, Coviello, Hila S., Faggi, Lepri. Allenatore Allori. MAZZOLA: Chiarugi, Bonechi, Bruni (72’ Scardigli), Barducci (72’ Gianassi), Saitta, Campatelli, Rocchetti, Camilli, Cioni, Gonzi, Turillazzi (62’ Discepolo).. Panchina: Sampieri, Reka, Ghiozzi Pasqualetti, Puppato, Capezzuoli, Iasparrone. Allenatore Pezzatini. Arbitro Venuti di Valdarno (Liberatori - La Veneziana). Reti: 1’ Silli, 25’ Silli, 28’ Cioni, 85’ Gonzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
