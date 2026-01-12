Colleferro-Segni violento scontro tra due auto nei pressi di una rotatoria un ferito

Nella serata di ieri, lungo Via Consolare Latina tra Segni e Colleferro, si è verificato uno scontro tra due automobili vicino a una rotatoria. L’incidente ha causato un ferito e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento, ma si tratta di un episodio che ha evidenziato la necessità di maggiore attenzione sulla strada.

Paura su Via Consolare Latina tra i comuni di Segni e Colleferro nella serata di ieri. Qui c'è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte due utilitarie ed il bilancio è stato di un ferito.L'arrivo dei carabinieri sul postoLo scontro, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri della.

