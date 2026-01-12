Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi | tra stile rinascimentale liberty e rococo'

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicilia Gaia propone una visita guidata a Palazzo Libertini Scuderi, un edificio unico a Catania che unisce elementi rinascimentali e liberty. L’itinerario include una colazione e una scoperta approfondita degli arredi e delle decorazioni in stile rococo, offrendo un’opportunità per conoscere la storia e l’architettura di questo splendido monumento. Un’esperienza che permette di apprezzare le sfumature artistiche e culturali del patrimonio locale.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty.Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo'

Leggi anche: Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo'

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

colazione visita palazzo libertiniAperitivo e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo' - Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello ... cataniatoday.it

Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi: tra stile rinascimentale, liberty e rococo' - Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello ... cataniatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.