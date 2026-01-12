Nella penultima giornata della fase preliminare, la Coccinella mantiene la vetta nel Girone Centro del Carrello, mentre la Razdora supera la Giglio. La Squadra Cuscinetto, inizialmente sotto contro il Roverella, riesce a ribaltare il risultato e a conquistare una vittoria importante. Con questa performance, si avvicina alla capolista Zeta Club, mantenendo vive le speranze di classifica grazie alle doppiette di Rigoni e Occhi.

Penultima giornata della fase preliminare. Nel Girone Centro del Carrello la Squadra Cuscinetto va sotto contro il Roverella, 0-2, poi si porta sul 4-2, viene raggiunta sul 4-4, ma vince 6-4 e si porta a -1 dalla capolista Zeta Club: triplette di Rigoni e di Occhi. Emozioni tra Fast Car, che comanda 1-0, 2-1, 3-2, 5-3 all’intervallo, e Exera, che la ribalta portandosi sul 6-5, sulla sirena Lefons trova la rete del definitivo 6-6. Per il Fast Car doppiette di Albani e Dosti, a segno anche Lanciotti; per Exera tripletta di Rubini, doppietta di Bassi e rete di Rosatti. Termogas che va all’intervallo sul 3-0, Rosini, Pirani e poi Bighinatti su punizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coccinella resta in vetta. Razdora beffa la Giglio.

