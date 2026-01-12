Cna Rimini tra prudenza e fiducia | Le imprese guardano al 2026 con realismo e capacità di reazione

Cna Rimini evidenzia un atteggiamento di equilibrio tra prudenza e fiducia tra le imprese locali, che si preparano al 2026 con realismo e capacità di adattamento. Nonostante le incertezze del contesto economico, le aziende mantengono un approccio dinamico, evitando l’immobilismo. Questa prospettiva si allinea ai risultati dell’indagine nazionale di Cna, che riflette il sentiment imprenditoriale italiano in un momento di sfide e opportunità.

Incertezza sì, ma senza immobilismo. È questo il clima che accompagna le imprese della Cna della provincia di Rimini verso il 2026, in linea con quanto emerso dall’ultima indagine promossa da Cna nazionale sul sentiment degli imprenditori italiani.Secondo l’indagine, oltre la metà degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

