Clima muore uno degli iceberg più grandi di sempre

Un grande iceberg, tra i più imponenti mai registrati, sta per scomparire dopo oltre quarant’anni di presenza negli oceani. L’annuncio, condiviso sui social dalla segretaria generale dell’Organizzazione mondiale della meteorologia Celeste Saulo, si basa sulle analisi del dipartimento di Osservazione della Terra della Nasa. Questo evento rappresenta un esempio delle trasformazioni climatiche in atto e della riduzione delle calotte glaciali a livello globale.

Dopo 40 anni passati a vagare negli oceani, sta per morire uno degli iceberg più grandi di sempre. L’annuncio della segretaria generale dell’Organizzazione mondiale della meteorologia Celeste Saulo sui suoi social riporta l’analisi del dipartimento di Osservazione della Terra della Nasa dedicata all’ iceberg morente. Denominato ‘A-23A’, era il 1986 quando si staccò per la prima volta dalla piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne, sul margine nord-occidentale dell’ Antartide. Era grande quasi il doppio del Rhode Island, circa 4mila chilometri quadrati. Dopo le crepe e la rottura di grandi pezzi nel corso di questa estate, le stime del National ice center statunitense parlano di una superficie di 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

