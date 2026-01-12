Stasera su Canale 5 alle 21.50 torna Zelig, il celebre show creato da Gino & Michele, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Con la formula 30, il programma celebra tre decenni di comicità che hanno segnato un'epoca nell’intrattenimento televisivo italiano. Un appuntamento dedicato a un pubblico che ha seguito e apprezzato la storica evoluzione dello spettacolo, rinnovato e sempre attuale.

S tasera su Canale 5 alle 21.50 torna Zelig con la formula 30: cioè 30 anni di risate che hanno rivoluzionato la comicità e l’intrattenimento televisivo. Per festeggiare il compleanno del programma – condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada –, sono previste 4 puntate con il ritorno di tutti i comici storici dello show. Da Aldo, Giovanni e Giacomo al Mago Forest fino a Max Angioni. Per un compleanno tutto da ridere. Claudio Bisio regista racconta la Shoah vista dai bambini X Leggi anche › Claudio Bisio: «60 anni io? Ma se sono 40 anni che ho la stessa faccia» Zelig 30 2026 su Canale 5: stasera 12 gennaio la prima puntata del comic show. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ancora una volta i padroni di casa del comic show creato da Gino & Michele

