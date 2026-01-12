Cispadana e ferrovia ora agire

In seguito alle dichiarazioni del sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, riguardo alla Cispadana e alla linea ferroviaria, Orgoglio Centese, lista civica di opposizione, si è espressa sulla questione. La discussione riguarda lo sviluppo infrastrutturale e le future azioni da intraprendere per migliorare la mobilità locale. È importante approfondire gli aspetti tecnici e le proposte per una visione chiara e condivisa del percorso da seguire.

A seguito delle recenti dichiarazioni del sindaco di Cento Edoardo Accorsi (foto) su Cispadana e linea ferroviaria, al suo fianco si schiera Orgoglio Centese, lista civica che siede all'opposizione. "La posizione del nostro gruppo è sempre stata convintamente a favore di entrambe le opere ritenendole assolutamente strategiche e di vitale importanza – dicono –, se per la Cispadana siamo fermi all'iter di gara, fiduciosi possano arrivare notizie confortanti, per la ferrovia invece conosciamo tutti la scelta irresponsabile di rimuoverla nel dopoguerra costringendo il territorio all'isolamento che oggi continua a pagare a caro prezzo".

Infrastrutture, l'analisi di Accorsi: "Cispadana e ferrovia per Cento. Assi strategici per tutto il territorio" - Il sindaco della città del Guercino elenca le proprie priorità: "Una visione di sviluppo, occorre lavorare insieme"

Servono idee chiare, collaborazione tra istituzioni e la capacità di coltivare un'ambizione e un progetto a lungo termine. In questa intervista de "Il Resto del Carlino" racconto perché Cispadana, ferrovia e Ponte Nuovo non sono solo opere, ma scelte strategich

