Circa l’inutilità di sturare i lavandini che perdono

In molte situazioni domestiche, intervenire tempestivamente può sembrare la soluzione più semplice, come sturare un lavandino che perde. Tuttavia, spesso questa azione momentanea non risolve il problema alla radice, rischiando di aggravare la situazione o di creare costi maggiori nel lungo termine. È importante valutare con attenzione la reale necessità di interventi, affidandosi a professionisti qualificati che possano individuare e risolvere le cause profonde dei guasti.

Idraulico. Incipit di Tommaso Cerno, direttore del Giornale, nell’editoriale di prima pagina: “Siamo nell’Italia dove si fa prima a trovare uno spione che un idraulico. Dove si fa prima a recuperare un dossier, stracolmo di informazioni riservate, intercettazioni, perquisizioni, conti bancari, debiti e adulteri, che a sturare un lavandino che perde ”. Scusi, ma se il lavandino perde, perché mai vuole sturarlo? 8 gennaio 2026.   Cosi. Editoriale di Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1 ed ex presidente della Rai, sulla Stampa: “ Cosi Renee Nicole Good da Minneapolis può venire descritta come una pericolosa terrorista”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

