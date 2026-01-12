Circa l’inutilità di sturare i lavandini che perdono
In molte situazioni domestiche, intervenire tempestivamente può sembrare la soluzione più semplice, come sturare un lavandino che perde. Tuttavia, spesso questa azione momentanea non risolve il problema alla radice, rischiando di aggravare la situazione o di creare costi maggiori nel lungo termine. È importante valutare con attenzione la reale necessità di interventi, affidandosi a professionisti qualificati che possano individuare e risolvere le cause profonde dei guasti.
Idraulico. Incipit di Tommaso Cerno, direttore del Giornale, nell’editoriale di prima pagina: “Siamo nell’Italia dove si fa prima a trovare uno spione che un idraulico. Dove si fa prima a recuperare un dossier, stracolmo di informazioni riservate, intercettazioni, perquisizioni, conti bancari, debiti e adulteri, che a sturare un lavandino che perde ”. Scusi, ma se il lavandino perde, perché mai vuole sturarlo? 8 gennaio 2026. Cosi. Editoriale di Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1 ed ex presidente della Rai, sulla Stampa: “ Cosi Renee Nicole Good da Minneapolis può venire descritta come una pericolosa terrorista”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Sanzioni Russia: UE vieta importazione di WC, lavandini e bidet
Leggi anche: Bottiglie, lavandini, copertone di trattore: gondolieri sub raccolgono 10 quintali di rifiuti
Circa l'inutilità di sturare i lavandini che perdono - Eventi avvenuti a ritroso nel tempo e ricordi confusi nelle notti insonni di Stefano Lorenzetto a fare le pulci ai giornali ... ilfoglio.it
Come sturare i lavandini senza prodotti chimici - La casa è il nostro rifugio quotidiano e, in quanto tale, dovrebbe essere curata con grande attenzione. repubblica.it
Come sturare il lavandino - Come sturare il lavandino: le istruzioni per sturare le tubature del lavandino e dello scarico del wc. ideegreen.it
Spiegone di ripasso di storia della Groenlandia. L'inutilità della malata e scarsa massa neuronale contenuta nella scatola cranica di Donald Trump non aveva bisogno di conferme, per cui penso che lo spiegone sia davvero una bella iniziativa culturale. x.com
Al via oggi la prima sessione del #Concistoro straordinario convocato da #PapaLeoneXIV. Presenti circa 170 porporati da tutto il mondo per l’apertura in Aula del Sinodo e i lavori in Aula Paolo VI divisi in gruppi Leggi https://shorturl.at/xD6iP - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.