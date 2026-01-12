Ciò che resta della pioggia

Da lecceprima.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco una fotografia scattata da Leonardo Nanna a Frigole, frazione marina di Lecce, che mostra il paesaggio dopo una pioggia sul litorale adriatico. Un’immagine che cattura la quiete e la calma del territorio in un momento di transizione. La foto evidenzia le caratteristiche naturali e il carattere locale di questa zona, offrendo uno spunto di riflessione sulla relazione tra il territorio e le condizioni climatiche.

FRIGOLE (Lecce) - Lo scatto sul litorale adriatico da parte di un nostro lettore. “Frigole dopo la pioggia”, il titolo della foto, ce la invia Leonardo Nanna dalla frazione marina di Lecce.  ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: "Ciò che è stato e ciò che resta", la mostra in esposizione all'oratorio di San Sebastiano

Leggi anche: Train Dreams è un viaggio silenzioso dentro ciò che resta della vita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Violino Che Piange Sotto La Pioggia

Video Violino Che Piange Sotto La Pioggia

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.