Ciò che resta della pioggia
Ecco una fotografia scattata da Leonardo Nanna a Frigole, frazione marina di Lecce, che mostra il paesaggio dopo una pioggia sul litorale adriatico. Un’immagine che cattura la quiete e la calma del territorio in un momento di transizione. La foto evidenzia le caratteristiche naturali e il carattere locale di questa zona, offrendo uno spunto di riflessione sulla relazione tra il territorio e le condizioni climatiche.
FRIGOLE (Lecce) - Lo scatto sul litorale adriatico da parte di un nostro lettore. “Frigole dopo la pioggia”, il titolo della foto, ce la invia Leonardo Nanna dalla frazione marina di Lecce. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Violino Che Piange Sotto La Pioggia
Giovanni Cecilia Bello. DELIA · SICILIA BEDDA. Il mare della Scala dei Turchi resta uno spettacolo unico, dopo la pioggia di ieri oggi il sole. Il mare mosso d’inverno ha un fascino diverso: più autentico, più potente, più vero. Niente folla, solo vento, onde e que - facebook.com facebook
