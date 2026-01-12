Ciò che resta della pioggia

Ecco una fotografia scattata da Leonardo Nanna a Frigole, frazione marina di Lecce, che mostra il paesaggio dopo una pioggia sul litorale adriatico. Un’immagine che cattura la quiete e la calma del territorio in un momento di transizione. La foto evidenzia le caratteristiche naturali e il carattere locale di questa zona, offrendo uno spunto di riflessione sulla relazione tra il territorio e le condizioni climatiche.

