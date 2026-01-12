Cinque teste mozzate appese con delle corde a pali di legno ritrovate su una spiaggia da sogno la scoperta choc | Dietro c’è un messaggio ben preciso

Sul tratto di spiaggia frequentato da bagnanti e pescatori, sono state trovate cinque teste mozzate appese con corde a pali di legno. La scoperta ha suscitato grande sconcerto tra i presenti. Dietro questa scena inquietante si nasconde un messaggio preciso, che gli inquirenti stanno cercando di decifrare. Un episodio che solleva domande sulla sicurezza e sulla natura di quanto accaduto.

Cinque teste mozzate appese con delle corde a pali di legno, esposte sulla sabbia di una spiaggia frequentata da bagnanti e pescatori. È la scena che si sono trovati davanti domenica mattina gli abitanti di Puerto López, cittadina sulla costa pacifica dell’ Ecuador, diventata uno dei simboli della violenza legata al narcotraffico. Lo riporta la BBC, citando fonti della polizia e dei media locali. Accanto ai resti umani è stato trovato un cartello con un messaggio esplicito: una minaccia rivolta a chi ruba o estorce denaro ai pescatori locali, con l’avvertimento che la stessa sorte toccherà a chi continuerà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

